HOME NEWS SUMUT

Respons Gerakan Salam 4 Jari, Ganjar Pranowo: Siapa Tahu Momor 3 Satu Putaran

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |18:19 WIB
Respons Gerakan Salam 4 Jari, Ganjar Pranowo: Siapa Tahu Momor 3 Satu Putaran
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

MEDAN - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo merespons soal fenomena gerakan salam empat jari yang belakangan gencar berhembus di media sosial.

Hal ini berkaitan dengan wacana koalisi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bersama paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk putaran kedua Pilpres 2024.

Tak ingin terburu-buru, Ganjar pun meminta agar publik lebih baik fokus untuk Pilpres 2024 pada 14 Februari 2024 mendatang.

"Nantilah, nanti tunggu 14 Februari dulu," ujar Ganjar di Istana Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu (28/1/2024).

Ganjar yang terus melempar senyum kala membahas soal salam empat jari ini pun merasa optimis bahwa Paslon nomor urut 3 akan memenangkan Pilpres mendatang sehingga tak perlu harus membahas soal putaran kedua.

"Siapa tahu kan nomor 3 satu putaran," pungkasnya.

Ganjar dan Mahfud MD sendiri saat ini tengah fokus untuk melakukan kampanye akbar di berbagai daerah.

