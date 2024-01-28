Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Mahfud MD Yakinkan Warga Simalungun Permudah Pendirian Rumah Ibadah

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |18:10 WIB
Mahfud MD Yakinkan Warga Simalungun Permudah Pendirian Rumah Ibadah
Mahfud MD yakinkan warga Simalungun permudah pendirian rumah ibadah (Foto : MPI)
SIMALUNGUN - Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD menggelar kampanye akbar di Simalungun, Sumatera Utara (Sumut). Di depan warga, Mahfud meyakinkan warga bakal mempermudah pendirian rumah ibadah.

Menurut Mahfud hal itu merupakan prinsip utama yang mesti diberikan negara untuk rakyatnya. Negara, kaya Mahfud, harus mampu melindungi kebebasan beribadah.

“Selain melindungi kami juga akan memfasilitasi untuk mempemudah bagi setiap warga negara untuk mendirikan dan beribadah di rumah ibadah masing-masing,” kata Mahfud, Minggu (28/1/2024).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebut bahwa ibadah bukanlah hitung-hitungan berdasarkan jumlah pemeluk. Mahfud menyebut hak beribadah merupakan hak pribadi setiap orang.

“Melaksanakan ibadah itu bukan berdasarkan hitung-hitungan jumlah pemeluk, bukan yang lebih banyak pemeluknya lalu diistimewakan karena hak untuk beribadah itu hak pribadi setiap orang,” sambungnya.

Bersama Ganjar, Mahfud juga berkomitmen menyediakan sebanyak 17 juta lapangan pekerjaan di seluruh wilayah Indonesia. Mahfud mengatakan, program ini merupakan ikhtiar agar masyarakat punya penghasilan layak dan sejahtera.

“Lapangan kerja tentu tidak bisa dibangun secara sendiri, kami tahu orang bekerja itu perlu jalan yang enak, perlu fasilitas infrastruktur yang enak. Oleh sebab itu kami juga akan membangun infrastruktur yang diperlukan,” imbuhnya.

