Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Mahfud MD: Horas! Saya dan Slank Gelar Sambung Rasa di Medan

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |13:14 WIB
Mahfud MD: Horas! Saya dan Slank Gelar Sambung Rasa di Medan
Mahfud MD (Foto: Instagram/@mohmahfudmd)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD didampingi Grup Band Slank, menggelar Kampanye Akbar tatap mula di Lapangan Astaka Medan, Sumatera Utara (Sumut) pada Minggu (28/1/2024).

Mahfud lewat akun X (dulu Twitter) @mohmahfudmd menyapa warga Medan dengan salam khas suku Batak ‘Horas’ dan menyampaikan akan hadir bersama Ganjar dan Slank untuk menggelar sambung rasa.

“Horas, Medan! Sumut. Kita ketemuan lagi, yuk. Mas Ganjar, saya, dan Slank akan menggelar sambung rasa di Lapangan Astaka, Medan. Siang ini jam 11.00 WIB. Ayo berjuang, berdoa, dan bernyanyi. Tidak akan meraih sukses, siapapun yang tak mau berjuang. Ayo, Bro rawat Indonesia,” ujar Mahfud.

Sebelum menghadiri acara di Lapangan Astaka, Ganjar melakukan aktivitas politiknya dengan menemui nelayan dan masyarakat di Kampung Nelayan Kurnia, Belawan Bahari, Kota Medan, pada hari ke-62 Kampanye Pilpres 2024, Minggu (28/1/2024).

Seperti diinformasikankan Tim Media TPN Ganjar-Mahfud, Ganjar akan memulai aktivitasnya di Kota Medan, pada pukul 09.35 WIB.

Setelah menghimpun aspirasi para nelayan dan masyarakat di Kampung Nelayan Kurnia, pada pukul 10.20 WIB, Ganjar akan berkegiatan di sekitar Rumah Buruh Belawan di Kampung Cicanang, Belawan Pulau Sicanang, Kota Belawan.

Selanjutnya, pada pukul 11.20 WIB, Ganjar akan menuju Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara untuk menghadiri Hajatan Rakyat Astaka di Lapangan Astaka, Jalan William Iskandar.

Dari Kabupaten Deli Serdang, Ganjar kembali ke Kota Medan untuk bertemu para pendukungnya, pada Hajatan Rakyat Istana Maimun di Istana Maimun, Kota Medan pada pukul 12.25 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement