Mahfud MD: Horas! Saya dan Slank Gelar Sambung Rasa di Medan

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD didampingi Grup Band Slank, menggelar Kampanye Akbar tatap mula di Lapangan Astaka Medan, Sumatera Utara (Sumut) pada Minggu (28/1/2024).

Mahfud lewat akun X (dulu Twitter) @mohmahfudmd menyapa warga Medan dengan salam khas suku Batak ‘Horas’ dan menyampaikan akan hadir bersama Ganjar dan Slank untuk menggelar sambung rasa.

“Horas, Medan! Sumut. Kita ketemuan lagi, yuk. Mas Ganjar, saya, dan Slank akan menggelar sambung rasa di Lapangan Astaka, Medan. Siang ini jam 11.00 WIB. Ayo berjuang, berdoa, dan bernyanyi. Tidak akan meraih sukses, siapapun yang tak mau berjuang. Ayo, Bro rawat Indonesia,” ujar Mahfud.

Sebelum menghadiri acara di Lapangan Astaka, Ganjar melakukan aktivitas politiknya dengan menemui nelayan dan masyarakat di Kampung Nelayan Kurnia, Belawan Bahari, Kota Medan, pada hari ke-62 Kampanye Pilpres 2024, Minggu (28/1/2024).

Seperti diinformasikankan Tim Media TPN Ganjar-Mahfud, Ganjar akan memulai aktivitasnya di Kota Medan, pada pukul 09.35 WIB.

Setelah menghimpun aspirasi para nelayan dan masyarakat di Kampung Nelayan Kurnia, pada pukul 10.20 WIB, Ganjar akan berkegiatan di sekitar Rumah Buruh Belawan di Kampung Cicanang, Belawan Pulau Sicanang, Kota Belawan.

Selanjutnya, pada pukul 11.20 WIB, Ganjar akan menuju Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara untuk menghadiri Hajatan Rakyat Astaka di Lapangan Astaka, Jalan William Iskandar.

Dari Kabupaten Deli Serdang, Ganjar kembali ke Kota Medan untuk bertemu para pendukungnya, pada Hajatan Rakyat Istana Maimun di Istana Maimun, Kota Medan pada pukul 12.25 WIB.