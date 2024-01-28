Pemilu 2024, Mahfud Ajak Masyarakat Tetap Rukun meski Beda Pilihan Politik

SUMUT - Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengajak masyarakat Indonesia tetap rukun meski berbeda pilihan politik. Hal itu menyusul suasana Pemilu 2024.

Awalnya, Mahfud menjelaskan tata cara menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bisa dilakukan warga negara. Di antaranya merawat kerukunan antar masyarakat dan menjaga lingkungan dari kerusakan.

“Hidup dengan rukun bersama, jaga lingkungan, jaga keharmonisan keluarga meskipun beda pilihan,” kata Mahfud di Sumatera Utara, Minggu (28/1/2024).

Mahfud juga mengingatkan pentingnya memilih pemipin yang mempunyai kecerdasan memimpin rakyat. Menurutnya, pemimpin harus mempunyai sikap adil dan keberanian membuat keputusan.

Selanjutnya Mahfud juga mengajak masyarakat memilih pemimpin yang hidup sederhana dan sehat secara jasmani maupun rohani.

“Kemudian yang terakhir ini yang penting, memilih pemimpin yang benar agar negara ini bisa diurus dengan benar,” pungkas Mahfud.

Mahfud berharap, pemilu 2024 dapat berjalan lancar dan sesuai dengan asasnya yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luberjurdil).