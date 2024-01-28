Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Momen Sandiaga Menyalami Nyai Munjidah Wahab Putri Pendiri NU

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |05:40 WIB
Momen Sandiaga Menyalami Nyai Munjidah Wahab Putri Pendiri NU
Momen Sandiaga Uno menyalami putri pendiri NU (Foto: Abdoellah Nicolha)
MAKASSAR – Ribuan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari penjuru Sulawesi Selatan (Sulsel) memadati GOR Sudiang, Makassar, Sulsel, Sabtu (27/1/2024).

Tidak hanya itu, sejumlah pimpinan partai koalisi juga hadir di acara tersebut, seperti Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani bersama Sekjen Hasto Kristiyanto, perwakilan Partai Perindo, dan Hanura.

Sementara dari elite DPP PPP juga hampir semua hadir, seperti Ketua Umum Muhammad Mardiono, Ketua Bappilu Sandiaga Salahuddin Uno, Dewan Pertimbangan Romahurmuziy, Ketua DPP Achmad Baidowi hingga anggota DPR-RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta ketua DPW dari seluruh Indonesia.

Namun, ada momen menarik yang sempat terekam saat Putri pendiri NU KH Wahab Chasbullah yakni Nyai Munjidah Wahab yang juga Ketua DPW PPP Jatim yang hadir belakangan. Sehingga sepuh PPP itu terpaksa duduk di bagian belakang.

Sementara, Sandiaga Uno duduk di bagian depan. Entah ada yang memberi tahu atau mengetahui sendiri bahwa Nyai Munjidah Wahab duduk di bagian belakang sehingga beranjak dari tempat duduknya di tengah berlangsungnya acara.

Sandiaga langsung meninggalkan tempat duduknya dan mendatangi serta menyalami Putri Pendiri NU, Nyai Munjidah Wahab. Bahkan Sandiaga terlihat berbincang dengan Ibu Munjidah. Tak berselang lama Sandiaga pun pamit kembali ke tempat duduknya.

Meski tidak sempat berbincang dengan wartawan namun di setiap kesempatan Sandiaga Uno gencar mengampanyekan Capres Nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, bahkan hingga ke pelosok untuk memenangkan Capres usungan PDIP, Partai Perindo, Hanura dan PPP itu.

