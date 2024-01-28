Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Ganjar Pranowo Puji Mardiono dan Sandiaga Intens Kampanyekan Dirinya

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |05:36 WIB
Ganjar Pranowo Puji Mardiono dan Sandiaga Intens Kampanyekan Dirinya
Ganjar Pranowo hadir secara virtual di HUT ke-51 PPP (Foto: Abdoellah Nicolha)
A
A
A

MAKASSAR – Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo tidak sempat hadir dalam puncak perayaan HUT ke-51 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dipusatkan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (27/1/2024).

Ganjar tidak bisa hadir secara langsung karena hari ini dia sedang melaksanakan kampanye terbuka di Cirebon, Jawa Barat.

Sebagai gantinya, Ganjar Pranowo hadir melalui video yang diputar langsung di lokasi acara puncak Harlah PPP di GOR Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan.

Dengan latar belakang persawahan dan berkaus putih dengan motif bertuliskan Sat Set, Ganjar menyampaikan doa dan harapan terhadap partai berlambang Kabah tersebut.

"Dari Cirebon kami mengucapkan selamat ulang tahun. Mudah-mudahan PPP makin maju, makin kokoh sebagai partai dan semakin memberikan pendidikan politik yang jauh lebik baik dan amar maruf nahi munkar," kata Ganjar.

Ia pun memuji pengurus PPP, sambil menyebut secara khusus dua nama, Plt Ketua Umum PPP Mardiono bersama Ketua Bappilu Sandiaga Uno yang gigih dan turun ke berbagai daerah untuk memenangkan paslon nomor urut 3.

"Saya tahu betul bagaimana Pak Mardiono berkeliling memberikan kaderisasi pada kader-kader handalnya, juga Pak Sandiaga yang mencoba membantu bergerak, bertemu dengan rakyat untuk bisa memenangkan pemilu," sebutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement