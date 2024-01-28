Ganjar Pranowo Puji Mardiono dan Sandiaga Intens Kampanyekan Dirinya

MAKASSAR – Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo tidak sempat hadir dalam puncak perayaan HUT ke-51 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dipusatkan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (27/1/2024).

Ganjar tidak bisa hadir secara langsung karena hari ini dia sedang melaksanakan kampanye terbuka di Cirebon, Jawa Barat.

Sebagai gantinya, Ganjar Pranowo hadir melalui video yang diputar langsung di lokasi acara puncak Harlah PPP di GOR Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan.

BACA JUGA: Pesan Damai Ganjar Pranowo ke Puluhan Ribu Santri saat Tabligh Akbar di GBK

Dengan latar belakang persawahan dan berkaus putih dengan motif bertuliskan Sat Set, Ganjar menyampaikan doa dan harapan terhadap partai berlambang Kabah tersebut.

"Dari Cirebon kami mengucapkan selamat ulang tahun. Mudah-mudahan PPP makin maju, makin kokoh sebagai partai dan semakin memberikan pendidikan politik yang jauh lebik baik dan amar maruf nahi munkar," kata Ganjar.

Ia pun memuji pengurus PPP, sambil menyebut secara khusus dua nama, Plt Ketua Umum PPP Mardiono bersama Ketua Bappilu Sandiaga Uno yang gigih dan turun ke berbagai daerah untuk memenangkan paslon nomor urut 3.

"Saya tahu betul bagaimana Pak Mardiono berkeliling memberikan kaderisasi pada kader-kader handalnya, juga Pak Sandiaga yang mencoba membantu bergerak, bertemu dengan rakyat untuk bisa memenangkan pemilu," sebutnya.