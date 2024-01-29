Kunjungi Setiap Sudut Indonesia, Ganjar: Tujuannya untuk Rasakan Getaran Rakyat

RUTENG - Calon Presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menjelaskan bahwa kunjungan di setiap pelosok Indonesia tidak hanya untuk kepentingan elektoral semata.

Ganjar Pranowo mengutarakan hal ini saat melakukan dialog dengan uskup Ruteng, Mgr. Siprianus Hormat serta masyarakat di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat (26/1/2024) lalu.

Di hadapan ribuan massa, Ganjar mengaku, selama ini telah mengunjungi sejumlah wilayah di Provinsi NTT.

“Kenapa kami selalu kunjungi sudut-sudut Indonesia. Tentu tujuannya untuk mendengarkan dan menyaksikan getaran pikiran masyarakat yang belum pernah tahu ataupun yang belum perna tersentuh. Saya merasakan betul suasa ini. Menuju tempat ini butuh perjuangan,” katanya.

“Saya dan Mahfud MD untuk menghadapi panggilan sejarah baru. Oleh karena itu, masalah pertanian, stunting, akses kesehatan di daerah ini itu harus dipikirkan,” imbuhnya.

Selain itu, Ganjar Pranowo mengutarakan candaan terkait pernyataan Presiden Joko Widodo terkait keterlibatan pejabat publik dalam Pemilu 2024, baik presiden hingga bupati boleh ikut kampanye dan memihak.

Ganjar Pranowo berkelakar, ketika bupati Manggarai, Herybertus GL Nabit tidak mendampingi kampanye yang dilakukan.