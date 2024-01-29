Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pernyataannya Dipelintir di Medsos, Mahfud MD: Yang Berdosa Bukan Ibunya Tapi Kita yang Membiarkan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |14:25 WIB
Mahfud MD (Foto: MPI)
LAMPUNG - Menko Polhukam sekaligus Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menjawab pertanyaan wartawan yang meminta klarifikasi atas pelintiran di media sosial (medsos) tentang ibu melahirkan anak yang akhlaknya buruk.

Pernyataan yang jadi polemik netizen ini disampaikan Mahfud MD saat menjawab pertanyaan seorang hadirin dalam acara Tabrak Prof di Bandar Lampung, Kamis (25/1/2024).

Mahfud pun menjelaskan bahwa yang berdosa adalah kita (pemerintah) jika membiarkan ibu-ibu tak mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehingga tidak dapat mendidik anak dengan baik. Jadi, bukan ibunya yang berdosa.

"Itu konteksnya ada yang tanya dalam pertemuan. Pak gimana, kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak. Saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tak berakhlak, kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa," tegas Mahfud sebelum acara pertemuan tokoh adat dan agama Melayu di Hotel Premiere, Pekanbaru, Riau, Senin (29/1/2024).

Oleh sebab itu, menurut Mahfud, ibu-ibu perlu diberikan lapangan pekerjaan yang layak dengan upah yang memadai. Supaya bisa menumbuhkembangkan generasi yang terdidik.

"Oleh sebab itu, saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak, jangan sampai kerja pagi pulang sore. Upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara, sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan tidak dididik," papar Mahfud sambil meminta wartawan untuk melihat video asli kegiatan di Bandar Lampung tersebut.

Halaman:
1 2
      
