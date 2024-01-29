Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Junjung Tinggi Persatuan, Tradisi Pela Gendong di Maluku Dipuji Ganjar Pranowo

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |19:37 WIB
Junjung Tinggi Persatuan, Tradisi Pela Gendong di Maluku Dipuji Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

 

AMBON - Calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo melanjutkan perjalanannya untuk menghadiri Hajatan Rakyat di seluruh Indonesia. Kali ini, Ganjar mendatangi Hajatan Rakyat yang digelar di Jl. Pattimura No.1, Uritetu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku, Senin (29/1/2024).

Dalam momen yang penuh kehangatan itu, Ganjar mengucapkan 'I love you Maluku' sebagai bentuk cintanya kepada Maluku dan masyarakatnya. Ganjar bahagia melihat sambutan yang luar biasa dari masyarakat setempat.

Ungkapan cinta itu dibalas dengan tak kalah hebohnya. Warga setempat langsung meneriakkan 'We love you Pak Ganjar'.

"I love you Maluku," ucap Ganjar kepada puluhan ribu orang yang hadir di acara tersebut.

"We love you Pak Ganjar," teriak masyarakat.

Ganjar terkesan dengan tradisi Pela Gendong. Ganjar mengakui belajar banyak dari kearifan lokal masyarakat Ambon, mulai dari budaya hingga tata krama yang selalu mengedepankan persatuan.

"Saya belajar betul masyarakat disini sangat taat mengikuti budaya, tata krama dari kekerabatan yang ada, itu di contoh tidak hanya di Indonesia, tapi dunia," kata Ganjar.

Halaman:
1 2
1 2
      
