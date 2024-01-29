Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! KKB Serang Kantor Bupati Intan Jaya, Satu Prajurit TNI Tertembak

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |20:05 WIB
Breaking News! KKB Serang Kantor Bupati Intan Jaya, Satu Prajurit TNI Tertembak
KKB Teroris di Papua/ist
INTAN JAYA – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menyerang kantor Bupati Intan Jaya di Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, Senin (29/1/2024).

Pasukan TNI yang berjaga di lokasi, terlibat baku tembak dengan sejumlah anggota kelompok teroris tersebut.

Penyerangan KKB terjadi saat sedang dilakukannya pengamanan rapat Forkopimda Kabupaten Intan Jaya yang dipimpin Penjabat Bupati Intan Jaya.

Dandim 1705/Nabire Letkol Inf Doni Firmansah mengatakan, satu prajurit dari Batalyon Infanteri Para Raider 330/Tri Dharma, (Yonif 330/TD) yang sedang bertugas pengamanan di Kantor Bupati Intan Jaya tertembak saat kontak tembak dengan KKB.

"Akibatnya, Praka Nur Fajar Fadli mengalami luka tembak dan kini sudah dievakuasi ke Timika," kata Dandim 1705/Nabire Letkol Inf Doni Firmansah , dilansir antaranews.

Saat kejadian, Letkol Inf Doni Firmansah mengaku sedang menghadiri rakor Pemprov Papua Tengah di Nabire.

"Saya sedang menghadiri rakor yang dilaksanakan Pemprov Papua Tengah di Nabire, silahkan konfirmasi ke Kapolres Intan Jaya yang berada di Sugapa," pungkasnya.

Kapolres Intan Jaya AKBP Afrizal Asri mengatakan, kontak tembak terjadi sekitar pukul 11.43 WIT saat anggota TNI-Polri yang sedang melakukan pengamanan di kantor Bupati Intan Jaya di Sugapa saat rakor Forkopimda dalam rangka pembahasan pergeseran Patung Yesus dari Kabupaten Intan Jaya ke Kota Timika, Kabupaten Mimika.

Dia menambahkan, korban sudah dievakuasi ke Timika dengan menggunakan helikopter dan juga sempat ditangani tim medis di Puskesmas Sugapa. “Saat ini, kondisi korban dilaporkan stabil," ujar AKBP Afrizal Asri.

