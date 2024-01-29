Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Keseruan Kampanye Akbar, Puluhan Ribu Warga Yogya Kepung Ganjar

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |18:58 WIB
Keseruan Kampanye Akbar, Puluhan Ribu Warga Yogya Kepung Ganjar
Ganjar Pranowo hadiri kampanye akbar di Yogyakarta (Foto: Istimewa)
A
A
A

YOGYAKARTA – Hajatan Rakyat yang digelar Relawan Progresif bersama Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud di Alun-Alun Wates, Kulon Progo, Yogyalarta, Minggu 28 Januari 2024, pecah.

Dalam keterangan yang diterima, puluhan ribu orang memadati kampanye akbar yang turut dihadiri sejumlah tokoh nasional tersebut.

Mereka yang hadir adalah Ketua TPN Ganjar-Mahfud, yang juga Ketua Dewan Pembina Progresif Arsjad Rasjid, Direktur Nasional Progresif Eka Sastra, Dewan Penasihat TPN Yenny Wahid, budayawan Butet Kartaredjasa, dan grup band Slank.

Dalam pidatonya, Ganjar Pranowo menyoroti pentingnya pendidikan gratis dibanding makan siang gratis untuk masyarakat, dengan mengajukan pertanyaan kepada massa, "Bu, mana pilihannya: sekolah gratis apa makan gratis?"

“Sekolah gratis,” jawab ribuan massa yang hadir.

“Pendidikan gratis memang menjadi milik semua orang dan setidaknya 12 tahun pendidikan minimal harus gratis,” ujar Ganjar.

Yenny Wahid yang juga ikut berorasi dan menekankan negara harus hadir bagi semua anak bangsa, bukan hanya satu keluarga saja.

"Saya ini jelek-jelek anak (mantan) presiden, tapi saya ingin agar semua, mau anak tukang becak, mau anak tukang minuman, mau anak tukang parkir, semua boleh hidup makmur dan sejahtera di negara kita," ujar Yenny.

Yenny juga memuji Ganjar Pranowo sebagai pemimpin yang mau bersama rakyatnya dan Mahfud MD sebagai sosok yang komitmen dalam memberantas korupsi.

