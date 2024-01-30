Gempa M4,1 Guncang Nias Barat Sumut, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 4,1 mengguncang Nias Barat, Sumatera Utara, Selasa 30 Januari 2024, pukul 07.13 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 96 km Barat Daya Nias Barat pada koordinat 0.26 Lintang Utara – 96.96 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.1, 30-Jan-2024 07:13:41WIB, Lok:0.26LU, 96.96BT (96 km BaratDaya NIASBARAT-SUMUT), Kedlmn:15 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Salman Mardira)