Ulama di Cirebon Ungkap Paslon Ganjar-Mahfud Berkomitmen Berantas Korupsi, Wajib Didukung!

CIREBON - Pengasuh Ponpes KHAS Kempek, KH Mustafa Aqil Siradj ketika berpidato di acara Seminar Nasional Kesehatan Remaja Putri yang yang dihadiri ribuan santriwati. Dalam sambutannya dia mengajak para santri berdoa untuk kemanangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Mustafa kemudian mengajak para santri, khususnya yang berada di Cirebon untuk bisa mendoakan Ganjar-Mahfud terpilih menjadi Presiden dan Wapres RI. Sebab, paslon nomor urut tiga itu kandidat yang berkomitmen di depan ulama untuk memberantas korupsi.

Mustafa mengatakan korupsi selama ini sudah menyengsarakan rakyat, sehingga kandidat yang berkomitmen memberantas rasuah harus didoakan.

"Kalau kehancuran negara karena korupsi, dan ada orang yang mau memberantas korupsi, ini sudah wajib mendukungnya, mendoakannya, wajib memenangkannya, karena itu santri, khususnya di Cirebon, wajib mendoakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud dengan didampingi Ibu Siti Atikoh untuk di Istana," kata Mustafa dalam semiar di Ponpes KHAS Kempek, Jalan Tunggal Pegagan, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Selasa (30/1/2024).

Mustofa juga mendoakan istri capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti didoakan bisa menjadi Ibu Negara karena sang suami bakal terpilih menjadi Presiden RI setelah pelaksanaan pilpres 2024. Mustafa dalam pidato pembuka menyebutkan nama Atikoh punya makna dalam, yaitu terbebaskan dari kesulitan.