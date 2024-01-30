Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Momen Nelayan di Banda Neira Sampaikan Aspirasi ke Ganjar Pranowo

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |14:45 WIB
Ganjar bersama nelayan pulau banda neira (foto: dok ist)
AMBON - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mengunjungi Pulau Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Selasa (30/1/2024) pagi. Pada kesempatan itu, Ganjar mengunjungi Pelabuhan Lamani.

Saat itu, Ganjar berdialog dengan sejumlah nelayan yang ada di sana. Tak mau hilang momen, sejumlah nelayan di sana menyampaikan aspirasi kepada capres yang dikenal dengan sosok merakyat itu.

Mulanya, Ganjar bertanya hasil tangkapan ikan tuna yang didapat nelayan. "Tergantung kalau ramai bisa sampai 10-11 (ikan)," tutur nelayan.

Lantas, Ganjar pun bertanya tempat penjualan ikan tersebut. Nelayan itu pun menjawab bahwa hasio tangkapan ikan bakal dijual di Pelahan Lamani.

"Iya jualnya di sini, ada penampungan," tutur seorang nelayan Banda Neira.

"Kalau solarnya dari mana?" tanya Ganjar ke nelayan.

