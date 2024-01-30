Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar Tegaskan Kunjungan ke Pulau Banda Neira Bukan Dalam Rangka Kampanye

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |16:00 WIB
Ganjar Tegaskan Kunjungan ke Pulau Banda Neira Bukan Dalam Rangka Kampanye
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo di Pulau Banda Neira (foto: dok MPI)
A
A
A

AMBON - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mengunjungi Pulau Banda Neira di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Selasa (30/1/2024) pagi. Namun, ia menegaskan, kunjungan itu bukan merupakan bentuk dari kampanye.

Ganjar menegaskan, kunjungan ke Pulau Banda Neira itu merupakan bentuk keinginan dirinya untuk melubat ujung wilayah Indonesia dan mendengar harapan masyarakat.

"Oh sebenarnya saya tidak dalam rangka kampanye. Ya ke sini untuk bisa melihat ujung-ujung Indonesia. sekarang kita berteriak-teriak soal electoral, buat saya tidak cukup," terang Ganjar.

"Kita harus melihat ujung-ujung Indonesia yang musti kita lihat dan dengarkan apa yang menjadi harapan mereka," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
