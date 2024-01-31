Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Simulasi Pencoblosan Pilpres 2024 di Lebak: Dulu Dua Paslon, Sekarang Malah 4 Pasangan

Lazarus Sandy , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |16:29 WIB
Simulasi Pencoblosan Pilpres 2024 di Lebak: Dulu Dua Paslon, Sekarang Malah 4 Pasangan
Simulasi pencoblosan Pilpres 2024 di Lebak ada paslon (Foto : iNews)
LEBAK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak, Banten, kembali menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penerapan penggunaan Sirekap Pemilu 2024 di Kecamatan Bayah.

Berbeda dengan yang pernah dilakukan sebelumnya Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, pada akhir tahun 2023 lalu yang hanya menampilkan 2 pasangan calon (paslon), kini malah menjadi 4 paslon presiden dan wakil presiden.

Dalam simulasi yang digelar di Vila Suma, Rabu (31/1/2024) Kecamatan Bayah, Lebak, ratusan warga yang terdaftar di DPT ikut serta dalam simulasi tersebut. Beberapa di antaranya mengaku bingung dengan simulasi yang berbeda dengan aslinya.

“Agak bingung sih, apalagi pada saat melihat simulasi surat suara Pilpres ada empat pasangan calon. Setahu saya kan ada tiga paslon yang telah ditetapkan KPU Pusat,” kata Isma, salah satu warga.

Apalagi di area pencoblosan, papan sosialisasi yang ditempel contoh simulasi surat suara DPRD, DPR, DPD, dan Pilpres awalnya tidak terpampang. Hingga akhirnya panitia kegiatan memasang setelah simulasi berjalan lebih dari 1 jam.

Halaman: 1 2
1 2
      
