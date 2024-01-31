Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jelang Pencoblosan, Tokoh Keerom Papua Minta Warga Jaga Keamanan dan Kedamaian

Edy Siswanto , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |17:11 WIB
Jelang Pencoblosan, Tokoh Keerom Papua Minta Warga Jaga Keamanan dan Kedamaian
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAYAPURA - Jelang Hari Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang, berbagai tokoh Papua berharap Pemilu berjalan damai.

Salah satunya disampaikan tokoh Pencetus Keerom Damai Kabupaten Keerom, Lamberth Pakikir. Tak hanya untuk keamanan dan kedamaian di Papua, ia berharap seluruh komponen masyarakat hingga di Papua Barat Daya untuk menjaga kemanan dan kedamaian saat Pemilu.

"Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua dari Sorong sampai di Perbatasan Kabupaten Keerom, mari kita jaga suasana yang aman, damai, tertib saat Pemilihan Umum esok agar berjalan baik," ucap Lamberth, Rabu (31/1/2024).

Ditegaskannya, masyarakat jangan termakan provokasi yang sengaja dibuat oleh kelompok-kelompok yang berharap Pemilu tidak aman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642//kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137502//megawati_soekarnoputri-5lRX_large.JPG
Sentil Kader PDIP soal Hasil Pemilu 2024, Megawati: Babak Belur Begitu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement