Jelang Pencoblosan, Tokoh Keerom Papua Minta Warga Jaga Keamanan dan Kedamaian

JAYAPURA - Jelang Hari Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang, berbagai tokoh Papua berharap Pemilu berjalan damai.

Salah satunya disampaikan tokoh Pencetus Keerom Damai Kabupaten Keerom, Lamberth Pakikir. Tak hanya untuk keamanan dan kedamaian di Papua, ia berharap seluruh komponen masyarakat hingga di Papua Barat Daya untuk menjaga kemanan dan kedamaian saat Pemilu.

"Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua dari Sorong sampai di Perbatasan Kabupaten Keerom, mari kita jaga suasana yang aman, damai, tertib saat Pemilihan Umum esok agar berjalan baik," ucap Lamberth, Rabu (31/1/2024).

Ditegaskannya, masyarakat jangan termakan provokasi yang sengaja dibuat oleh kelompok-kelompok yang berharap Pemilu tidak aman.