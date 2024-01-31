Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ditanya Rakyat Aceh Kenapa Tak Jadi Bersama Anies, Ini Jawaban Mahfud MD

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |21:26 WIB
Ditanya Rakyat Aceh Kenapa Tak Jadi Bersama Anies, Ini Jawaban Mahfud MD
Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

ACEH - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD mengungkap alasan mengapa dirinya berpasangan dengan Ganjar Pranowo dan bukan bersama Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat menjawab pertanyaan dalam diskusi rakyat 'Tabrak Prof' di MZ Coffe di Bandar Baru, Kota Banda Aceh pada Rabu (31/1/2024) malam.

"Sebelumnya saya pernah diminta menjadi Wapres Anies Baswedan. Tapi waktu itu saya tidak mau, karena Anies didukung Nasdem, Demokrat dan PKS. Demokrat sudah ancam kalau bukan AHY Wapres, maka tidak jadi koalisi," ujar Mahfud MD.

Untuk itu agar Anies Baswedan tetap dapat mencalonkan diri sebagai Calon Presiden (capres), Mahfud MD menolak ajakan untuk menjadi pendamping Anies Baswedan.

"Saya tidak mau, karena jika saya jadi Wapres Anies, maka Demokrat keluar. Saya pilih Pak Ganjar karena kursinya sudah cukup lebih dari 20 persen. Sehingga kalau saya masuk yang lain keluar tidak apa-apa," jelasnya.

