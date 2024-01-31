Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mundur dari Kabinet, Mahfud MD: Saya Menyampaikan Permohonan Maaf Kalau Ada Kekurangan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |23:09 WIB
Mundur dari Kabinet, Mahfud MD: Saya Menyampaikan Permohonan Maaf Kalau Ada Kekurangan
Mahfud MD (Foto: MPI)
ACEH - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Mahfud MD meminta maaf apabila dirinya memiliki kekurangan selama menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI.

Hal tersebut ia sampaikan perihal rencana dirinya bertemu langsung dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mengajukan surat pengunduran diri sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI pada Kamis 1 Februari 2024 sore besok.

Hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri diskusi rakyat 'Tabrak Prof' di MZ Coffe di Bandar Baru, Kota Banda Aceh pada Rabu (31/1/2024) malam.

"Ya sekitar sore begitu, untuk menyampaikan bahwa saya berterima kasih atas kepercayaan ini dan kemudian untuk melanjutkan tugas-tugas ke depan agar Kemenko Polhukam efektif silakan ditata kembali, untuk itu saya menyampaikan permohonan maaf kalau memang ada kekurangan-kekurangan selama saya membantu beliau," ujar Mahfud MD.

Mahfud mengaku sudah melakukan yang terbaik, namun sebagai manusia ia juga tidak akan luput dari kelalaian selama menjabat sebagai Menkopolhukam.

"Tapi rasanya hampir empat setengah tahun saya bersama beliau semuanya berjalan dengan sangat baik, sangat komunikatif, dan beliau sangat terbuka terhadap pesan-pesan yang harus saya selesaikan sebagai Menko Polhukam. Itu saja penjelasan dari saya," pungkas Mahfud MD.

(Fakhrizal Fakhri )

      
