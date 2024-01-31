Munculnya Salam 4 Jari Jelang Pilpres 2024, Begini Reaksi Ganjar Pranowo

MALANG - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo buka suara soal gerakan 'salam 4 jari' jelang Pilihan Presiden (Pilpres), yang menjadi perbincangan di media sosial. Gerakkan ini muncul dengan narasi mengajak masyarakat untuk memilih hanya dua pasangan calon (Paslon) presiden dan wakil presiden serta menggelorakan Pilpres 2024 dua putaran.

Adapun dua paslon yang diajak untuk memilih, yakni paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Artinya, gerakkan ini mengajak masyarakat untuk tidak memilih paslon nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Capres Ganjar Pranowo tak mau berbicara banyak. Malah, ia menanyakan kembali maksud dari 'salam 4 jari' itu sendiri. Ia juga tak tahu menahu adanya gerakan salam 4 hari yang ramai diperbincangkan warganet.

"Apa itu salam 4 jari," jawab Ganjar sambil tertawa saat ditemui awak media di Malang, Selasa malam (30/1/2024) usai ngopi dan diskusi dengan generasi muda Kota Malang.

Setelah diberikan keterangan, Ganjar pun mulai paham maksud dari 'salam 4 jari' tersebut. Namun, tetap saja dirinya tak mau berkomentar banyak. Bahkan, mandan Gubernur Jawa Tengah ini menegaskan, Pilpres belum dilaksanakan, karena masih menunggu pada 14 Februari 2024 mendatang.

"Opo belum kok (apa? belum kok). Pemilunya aja belum kok," tandas Ganjar, sembari meninggalkan awak media.