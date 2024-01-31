Ganjar Pranowo Sebut Kesetaraan sebagai Isu yang Penting

MAKASSAR - Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mengatakan bahwa kesetaraan menjadi isu yang penting. Menurutnya isu tersebut perlu dibawa dalam berbagai kesempatan agar semua punya hak dan tanggung jawab yang sama.

Saat berbicara mengenai kesetaraan akses pendidikan dan kesehatan bagi perempuan hingga penyandang disabilitas di ‘Hajatan Rakyat’ di Upperhills Convention Hall, Makassar, Selasa (30/1/2024), Ganjar menyebut kesetaraan menjadi hal yang banyak dikeluhkan.

Menurut Ganjar, setelah dirinya berkelling ke banyak tempat di Indonesia, ia banyak menemukan keluhan tentang masih belum adanya kesetaraan ihwal akses pendidikan dan kesehatan bagi perempuan serta penyandang disabilitas.

“Ini isu-isu yang menurut saya jadi penting, agar semua punya hak yang sama, punya tanggungjawab sama. Mereka berhak, negara wajib memenuhi itu dan ini menjadi sesuatu kita perjuangkan untuk Indonesia ke depan,” beber Ganjar.