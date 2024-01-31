Siti Atikoh Ingatkan Pentingnya Menjaga Kesehatan untuk Capai Produktivitas Maksimal

CIREBON - Siti Atikoh Supriyanti, istri dari Calon Presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo menginginkan betapa pentingnya menjaga kesehatan badan untuk mencapai produktivitas maksimal.

Hal ini diungkapkannya saat peresmian Puskestren Perindo bersama Hary Tanoesoedibjo di Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, Selasa (30/1/2024).

"Seberapa penting kesehatan itu? Ya tentu kesehatan sangat penting ya karena itu akan mempengaruhi produktivitas," kata Siti Atikoh.

Dirinya lebih lanjut memaparkan bahwa menjaga kesehatan harus dilakukan sejak dari dalam kandungan dan harus disosialisasikan program pencegahan stunting sejak anak-anak usia remaja.

Menurutnya pemahaman tentang gizi seimbang dan definisi-definisi tentang masalah kesehatan seperti anemia yang disebabkan oleh kekurangan zat besi serta kesehatan mental wajib dikuasai.

"Dari sisi mental Kesehatan mental juga sangat penting agar mereka itu bisa bahagia. Bisa belajar dengan konsentrasi dan bagaimana berempati dengan teman-teman," ungkapnya.