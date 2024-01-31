Advertisement
HOME NEWS JABAR

Atikoh Beberkan Sederet Program Prioritas Ganjar-Mahfud untuk Pondok Pesantren

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |04:17 WIB
Atikoh Beberkan Sederet Program Prioritas Ganjar-Mahfud untuk Pondok Pesantren
Siti Atikoh (Foto: MPI)
A
A
A

 

CIREBON – Istri calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti menghadiri acara Seminar Kesehatan Nasional Remaja Putri di Pondok Pesantren KHAS Kempek, Cirebon, Jawa Barat, Selasa (30/1/2024)

Dalam seminarnya, Atikoh memberikan perhatian kepada para santri khususnya dengan pentingnya menjaga kesehatan mental. Namun, Atikoh terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai tubuh perempuan, kesehatan perempuan, dan kesehatan reproduksi.

“Remaja putri harus memahami sejak dini apa itu asam folat, bagaimana defisiensi anemia yang disebabkan oleh kekurangan zat besi itu seperti apa, kemudian yang kedua tentu dari sisi mental, kesehatan mental juga sangat penting agar mereka itu bisa bahagia, bisa belajar dengan konsentrasi dan bagaimana berempati dengan teman-teman,” kata Atikoh, Selasa (30/1/2024).

Dilanjutkan dengan membeberkan sederet program yang dimiliki Ganjar-Mahfud, Atikoh mengatakan salah satu program unggulan Ganjar-Mahfud yaitu santripreneur dan intensif untuk guru agama yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

“Kemudian yang dari Ganjar-Mahfud sendiri harapannya ini ada santripreneurship. Apalagi ini ada Pak Hary Tanoe yang sudah bergelut di kewirausahaan jadi bisnisman yang luar biasa sekali,” ucap Atikoh.

“Tentu ini akan dikolaborasikan antara pesantren dengan pemerintah dan dunia usaha, sehingga para santriwati itu mendapatkan bekal yang seimbang antara akhlak ilmu agama dan juga kewirausahaan maupun bisnis-bisnis yang lain ini dibandingkan juga dengan BUMN,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
