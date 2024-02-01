Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kampanye di Manado, Ganjar Janji Perluas Lapangan Kerja dan Siapkan SDM Unggul

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |20:19 WIB
Kampanye di Manado, Ganjar Janji Perluas Lapangan Kerja dan Siapkan SDM Unggul
Ganjar Pranowo di Tomohon. (Foto: TPN)
MANADO – Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo berjanji jika dirinya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia akan membuka lapangan kerja yang luas. Ganjar akan menyiapkan sumber daya manusia unggul.

Ganjar mengungkapkan programnya saat berkampanye di Manado, Sulawesi Utara. “Saya kira lapangan kerja memang menjadi isu utama yang mesti diwujudkan,” ujar Ganjar, Kamis (1/2/2024).

 BACA JUGA:

Menurut Ganjar, untuk membuka lapangan kerja pemerintah harus menyiapkan sumber daya manusia yang unggul agar mampu mengisi peluang-peluang kerja yang tersedia. “Maka kemudian SDM harus kita persiapakan dan itulah yang menjadi PR besar Ganjar-Mahfud,” terangnya.

Ganjar mengatakan, hal itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk diwujudkan. Namun, dirinya bersama Mahfud MD berkomitmen bahwa lapangan kerja adalah prioritas pembanguna ke depan.

 BACA JUGA:

Maka, selain menyiapkan SDM, juga penting meningkatkan investasi dan kemudakan akses membuka usaha bagi masyarakat.

“Ini sesuatu yang tidak gampang tapi kita harus menyiapkan dari pendidikannya, investasinya dan termasuk kemudahan mereka dalam membuka usaha,” pungkasnya.

