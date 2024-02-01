Blusukan ke Pasar Tomohon Sulut, Ganjar Komitmen Wujudkan Harga Bahan Pangan Murah

MANADO - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo komitmen ingin mewujudkan harga bahan pokok murah bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Capres yang diusung PDI Perjuangan, Perindo, PPP, dan Hanura itu saat mengunjungi Pasar Tomohon, Sulawesi Utara, Kamis (1/2/2024).

Kedatangan Ganjar membuat pedagang dan warga yang ada di pasar histeris. Mereka berdesakan dan berebut bersalaman hingga berswafoto bersama. Meski berdesakan, Ganjar tetap ramah melayani wara. Bahkan, Ganjar menyempatkan berdialog dengan pedagang soal harga komoditas bahan pangan.

Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu singgah di warung di dalam pasar, memesan kopi sambil menikmati jajanan tradisional. “Stabilisasi harga menjadi sangat penting karena selama ini cukup fluktuatif. Misalnya harga beras yang tidak turun-turun itu perlu intervensi,” kata Ganjar.

Ganjar menceritakan keberhasilannya dalam mengendalikan harga bahan pangan sekaligus ketersediaannya yakni dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Harga dan Produk Komoditi (Sihati).

“Sebenarnya sistem informasinya yang harus ada. Saya kasih contoh waktu itu kita dibantu BI waktu di Jawa Tengah, umpamanya Sihati,” ucapnya.

Dengan adanya sistem informasi tersebut, lanjut Ganjar, pemerintah dapat mengendalikan peredaran sekaligus harga bahan pangan di pasar. “Ketika terjadi kekurangan maka ditambah lagi produksi ada di mana. Itulah perdagangan antar daerah,” ungkap Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode.