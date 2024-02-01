Ribuan Kiai dan Guru Ngaji Se-Priangan Timur Deklarasikan Dukung Ganjar-Mahfud di Garut

GARUT - Dukungan untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD terus mengalir. Kali ini deklarasi dukungan diberikan Paguyuban Kiai dan Guru Ngaji se-Priangan Timur yang dilakukan di Kabupaten Garut.

Kegiatan bernama Halaqoh dan Deklarasi itu setidaknya diikuti oleh 1.200 kyai dan guru ngaji. Sekretaris Paguyuban Kyai dan Guru Ngaji se-Priangan Timur, Deni Ranggajaya, mengatakan kegiatan tersebut murni swadaya para ulama, guru ngaji, dan masyarakat.

"Kegiatan ini swadaya masyarakat, bukan dari program dari TPN, TPD, atau TPC pasangan capres cawapres. Ini adalah swadaya masyarakat yang menginginkan bahwa para kiai dan guru ngaji diharapkan ke depan Pak Ganjar Mahfud bisa memimpin," kata Deni Ranggajaya, Kamis (1/2/2024).

BACA JUGA:

Menurutnya, para ulama hingga masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Kyai dan Guru Ngaji se-Priangan Timur memiliki satu persepsi yang sama dalam Pilpres 2024. Mereka menilai, pasangan calon nomor urut 3 merupakan pasangan yang paling pas dalam menyelesaikan masalah bangsa.