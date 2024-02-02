4 Poin Seruan Guru Besar dan Alumni UI Jelang Pemilu 2024

Guru Besar UI resah atas hancurnya demokrasi di Indonesia (Foto : MPI)

DEPOK - Puluhan guru besar dan alumni Universitas Indonesia (UI) menyampaikan keresahan atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi di Indonesia menjelang Pemilu Serentak 2024.

Adapun keresahan disampaikan di Halaman Rektorat Kampus UI, Depok, Jawa Barat pada Jumat (2/2/2024).

Ketua Dewan Guru Besar UI dijabat oleh Prof. Harkristuti Harkrisnowo, mengajak seluruh sivitas akademika perguruan tinggi di tanah air untuk merapatkan barisan menjelang Pemilu 2024.

Ia juga menyampaikan empat poin seruan mulai dari kutukan penindasan kebebasan berekspresi hingga menuntut ASN hingga TNI-Polri bebas dari paksaan menangkan salah satu Pasangan Calon (Paslon).

"Berdasarkan ruh kebebasan akademik yang kami punya, kami berdiri di sini mengajak sivitas akademika perguruan tinggi di seluruh tanah air, untuk segera merapatkan barisan guna mengawal pelaksanaan Pemilu yang adil, jujur dan bermartabat," kata Harkristuti.

Pertama Mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan. Ketiga, menuntut agar semua ASN, Pejabat Pemerintah, TNI dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon.