Polisi Gandeng Tokoh Konghucu untuk Sosialisasikan Pemilu Damai

PEKANBARU - Pihak kepolisian dari Polsek Rupat Utara, Polres Bengkalis, Riau mendatangi sejumlah tempat ibadah umat Konghuci. Salah satu tujuannya adalah untuk melakukan pendekatan kepada tokoh Konghucu untuk sosialiasi Pemilu damai.

Pihak kepolisian mendatangi dan bersilahtirahmi seperti ke Viraha dan Klenteng di Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupat Utara, Bengkalis. Apalagi mereka dalam waktu dekat akan mengggelar perayaan Imlek.

"Mari tetap saling menjaga kerukunan, hindari segala bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan gesekan sesama umat dan mari bersama-sama menjaga Kamtibmas yang kondusif di di Kecamatan Rupat Utara sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 nanti juga dapat berjalan aman dan damai," terang Kapolsek Rupat Utara, Akp Cecep Sujapar Sabtu (3/2/2024) di Vihara Surya Dharma.

BACA JUGA: Mahfud MD Janji Prioritaskan Pendidikan Gratis hingga Perguruan Tinggi

Terkait perayaan Imlek 2024/ 2575 Kongzili pada 10 Februari 2024, pihak Polsek Rupat Utara juga akan memberikan keamanan. Di mana nantinya personil akan juga ditempatkan di titik titik perayaan.