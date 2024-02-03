Tangkap Peluang Usaha di Daerah, Relawan Kenalkan Program Sat Set Ganjar-Mahfud

SEMARANG - Relawan Sahabat SandiUno For Ganjar menangkap peluang usaha untuk masyarakat di Kelurahan Sidumulyo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat 2 Februari 2024.

Peluang usaha yang diberikan kali ini sekaligus mensosialisasikan program kerakyatan Ganjar-Mahfud yang sat set dan tas tes.

Ketua pelaksana acara, Vienkan Bahreyis mengatakan, masyarakat mengeluh susahnya mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut Ganjar-Mahfud sudah menyiapkan berbagai program unggulan untuk merealisasikan ini semua.

Dengan demikian pelatihan sabun cair diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk membuka peluang usaha dan terciptanya lapangan kerja seluas-luasnya.

"Kegiatan ini kita lakukan untuk membuka lapangan kerja, karena harapan masyarakat untuk lapangan kerja sangat diperlukan," kata Vienkan dalam keterangannya.

Vienkan menyebut kegiatan ini bisa menjadi aspek untuk menciptakan ekonomi hijau yang disarankan oleh Sandiaga Uno.