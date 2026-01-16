Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

KAI Minta Maaf Gangguan Perjalanan Kereta Api di Jalur Pantura Jawa Tengah

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |16:10 WIB
KAI Minta Maaf Gangguan Perjalanan Kereta Api di Jalur Pantura Jawa Tengah
Kereta Api (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan, atas gangguan perjalanan kereta api yang terjadi di jalur Pantura Jawa Tengah, khususnya pada petak jalan antara Stasiun Kaliwungu dan Stasiun Kalibodri, Kabupaten Kendal.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba menjelaskan, bahwa gangguan tersebut dipicu oleh luapan air akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak Kamis (15/1) malam. 

Kondisi tersebut menyebabkan jalur terendam hingga batas kepala rel serta menimbulkan gogosan, sehingga perjalanan sejumlah kereta api dari arah barat ke timur maupun sebaliknya harus dihentikan sementara demi menjaga keselamatan.

“Penghentian sementara perjalanan dilakukan sebagai langkah pengamanan. Keselamatan pelanggan dan perjalanan kereta api menjadi prioritas utama,” ujar Anne, Jumat (16/1/2026).

Petugas KAI segera melakukan penanganan di lokasi terdampak. Seiring dengan curah hujan yang mulai menurun, jalur antara Stasiun Kaliwungu dan Stasiun Kalibodri kembali dapat dilintasi pada Jumat dini hari. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/338/3195754//penumpang_kereta_api-KvZl_large.jpg
Momen Libur Isra Miraj, 30 Ribu Penumpang Tinggalkan Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/340/3195676//perjalanan_krl_terganggu-M6Fz_large.jpg
Jalur KA Kendal Terendam Banjir, Delapan Perjalanan Kereta Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193920//kereta_ap_logistik-0dBA_large.jpg
Volume Angkutan Logistik Kereta Naik 10% Selama Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/338/3193519//stasiun_senen-AIzO_large.jpg
Arus Balik, Stasiun Pasar Senen Padat di Hari Terakhir Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192126//stasiun_pasar_senen-QBE6_large.jpg
Libur Nataru, 41 Ribu Penumpang Kereta Tinggalkan Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3192057//libur_nataru_warga_gunakan_kereta_api-d8Vb_large.jpg
KAI: 46 Ribu Penumpang Sudah Keluar Jakarta hingga Jumat Sore
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement