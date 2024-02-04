Advertisement
INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Debit Air Meningkat, Polisi Dirikan Posko Korban Banjir di Langgam Pelalawan

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |14:57 WIB
Debit Air Meningkat, Polisi Dirikan Posko Korban Banjir di Langgam Pelalawan
Polisi evakuasi korban banjir. (Foto: Banda Haruddin)
A
A
A

PELALAWAN - Personel Polsek Langgam, jajaran Polres Pelalawan, melakukan patroli dan monitoring perkembangan situasi ketinggian banjir di wilayah Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Kegiatan sekaligus dalam rangka Cooling System menjelang Pemilu 2024.

Personel Polsek Langgam membantu masyarakat yang terdampak banjir, khususnya mereka yang ingin menyeberang menggunakan pompong dari arah Kecamatan Pelalawan Kerinci maupun dari arah Kecamatan Langgam. Mereka juga memberikan imbauan kepada warga agar tetap berhati-hati dan selalu mendampingi anak-anak yang sedang bermain air.

"Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan situasi yang kondusif menjelang Pemilu Tahun 2024 dan dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat," ujar Kapolsek Langgam, Iptu Alferdo Krisnata Kaban, Minggu (4/2/2024)

Pemerintah Kecamatan bersama Polsek Langgam telah mendirikan Posko Siaga Penanggulangan Bencana Banjir yang terletak di Kelurahan Langgam (depan Kantor Camat lama). Data terkini menunjukkan bahwa debit air di beberapa lokasi telah mengalami kenaikan 1 cm dari hari sebelumnya, dan beberapa jalan tidak bisa dilalui kendaraan roda dua dan roda empat.

Halaman:
1 2
      
