HOME NEWS NUSANTARA

KM Bayu Sentosa Terbakar di Perairan Timika, Kapten Kapal Hilang, 12 Orang Selamat

Nathan Making , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |16:36 WIB
KM Bayu Sentosa Terbakar di Perairan Timika, Kapten Kapal Hilang, 12 Orang Selamat
KM Bayu Sentosa terbakar di perairan Timika (Foto: Nathan Making)
A
A
A

TIMIKA - KM Bayu Sentosa 03 berpenumpang 13 orang dikabarkan terbakar setelah tersambar petir saat mencari ikan di sekitar perairan Amar, Timika, Papua Tengah.

Akibat peristiwa itu, 12 orang berhasil selamat setelah ditolong oleh KM Bahtera Nuh yang berada di sekitar lokasi kejadian dan dievakuasi menuju Dobo. Namun, kapten kapal bernama Tjeng Beng atau Cham Thao (48) belum diketahui keberadaannya.

Sebelumnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika pada Minggu siang (4/2/2024) menerima informasi melalui telepon seluler dari agen KM Bayu Sentosa 04 bernama Rizal, bahwa pada Minggu dini hari pukul 04:00 WIT, KM Bayu Sentosa 03 berpenumpang 13 orang terbakar setelah tersambar petir saat mencari ikan di sekitar perairan Amar, Timika.

Sebanyak 12 orang berhasil selamat setelah ditolong oleh KM Bahtera Nuh yang berada di sekitar lokasi kejadian dan dievakuasi menuju Dobo. Namun, kapten kapal hingga laporan diterima petugas jaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika masih dalam pencarian.

Pelaksana Harian Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika, Charles Y. Batlajery usai menerima laporan tersebut langsung memberangkatkan Tim SAR Gabungan menggunakan RBB 600 PK menuju lokasi kejadian untuk melakukan pencarian korban.

Hingga berita ini diturunkan, Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian.

(Arief Setyadi )

      
