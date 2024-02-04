Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Longsor di Taput Tewaskan 3 Orang, Akses Menuju Tapanuli Tengah Terputus

Robert Fernando H Siregar , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |16:28 WIB
Longsor di Taput Tewaskan 3 Orang, Akses Menuju Tapanuli Tengah Terputus
A
A
A

TAPANULI UTARA - Bencana longsor terjadi di 3 titik menutup badan jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), tepat di Pagaran Pisang, Desa Sibalanga dan Dusun Parsikaman Desa Pagaran Lambung 1, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten (Taput), Provinsi Sumatera Utara, mengakibatkan terputusnya arus lalu-lintas dari Taput menuju Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kasi Humas Polres Taput, Aiptu Walpon Baringbing menerangkan, longsor terjadi pada Sabtu, 3 Februari 2024, sekira Pukul 17.30 WIB.

Data terbaru, 7 unit mobil yang sedang melintas menuju dari Taput menuju Kabupaten Tapteng tertimbun tanah longsor dan 1 diantara terseret ke sungai yang mengakibatkan 3 orang penumpang didalamnya yang merupakan satu keluarga meninggal dunia.

Walpon Baringbing menjelaskan, ke-7 mobil tersebut yaitu, 1 unit mobil truk Fuso, 1 unit mobil mitsubishi L300, 4 unit mobil pribadi jenis Toyota Avanza dan suzuki Ertiga serta 1 unit mobil penumpang angkutan umum.

Korban meninggal dunia dalam peristiwa itu, sebut Walpon Baringbing, adalah suami-istri dan anaknya yang berada di mobil Suzuki Ertiga, yaitu, LG, (28), MG (29) dan anak Balitanya UG (1,4) warga Jalan TB Simatupang, Kecamatan Medan Sunggal, Medan.

Menanggulangi longsor dan mengevakuasi korban dari lokasi kejadian, sebut Walpon Baringbing, petugas Kepolisian langsung bergerak ke lokasi dengan membawa 2 unit alat berat milik Pemkab Taput dan milik Pemkab Tapanuli Tengah.

