Pesta Rakyat di Sidoarjo, Puluhan Ribu Warga Siap Menangkan Ganjar-Mahfud

SIDOARJO - Sahabat Ganjar menggelar Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud di Lapangan Parkir Timur Gor Delta, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada malam Senin 5 Februari 2024 dalam rangka menyambut pesta demokrasi 2024.

Dihadiri puluhan ribu warga, acara yang berlangsung semarak itu menjadi momen deklarasi yang menakjubkan untuk menyatakan dukungan mereka terhadap Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.

Ketua DPC Kabupaten Sidoarjo, Roni, memberikan semangat kepada para pendukung pasangan calon nomor urut tiga itu. Ia menegaskan, bahwa kepemimpinan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merupakan rekam jejak yang positif dan peluang untuk memimpin Indonesia.

"Kami, warga Sidoarjo, dengan satu suara menyatakan bahwa Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah pemimpin yang kami percayai untuk membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Mereka memiliki rekam jejak yang luar biasa dalam pelayanan masyarakat, dan kami bersatu untuk mendukung visi dan misi mereka,” ujarnya, dikutip Senin (5/2/2024).

Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud dimeriahkan oleh penampilan istimewa dari NDX AKA, Tipe-X, dan Pasti Sukses. Mereka memukau puluhan ribu penonton. Bahkan, NDX AKA menyampaikan kekagumannya terhadap acara pesta rakyat tersebut.

“Sidoarjo luar biasa, meskipun pada hari Senin dan di tengah hari kerja, namun semangat warganya sangat mengesankan, sangat antusias untuk meramaikan Sidoarjo demi Pak Ganjar dan Pak Mahfud,” ujar NDX AKA.

Sementara itu, Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Jenderal (Purn) Andika Perkasa, memberikan sambutan yang penuh inspirasi. Ia mengaku bersyukur atas dukungan yang luar biasa dari masyarakat Sidoarjo.

"Kami bersyukur atas dukungan luar biasa dari warga Sidoarjo. Ini bukan hanya tentang satu daerah, tetapi tentang semangat persatuan untuk membangun negeri ini. Ganjar dan Mahfud adalah pemimpin inklusif yang akan mewakili kepentingan semua lapisan masyarakat,” ujar Mantan Panglima TNI tersebut.