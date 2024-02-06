Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hadir di Lapangan Blok S, Hary Tanoe dan Liliana Sosialisasikan Ganjar-Mahfud di Kertas Suara Pemilu

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |11:23 WIB
Hadir di Lapangan Blok S, Hary Tanoe dan Liliana Sosialisasikan Ganjar-Mahfud di Kertas Suara Pemilu
Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo dan Liliana (foto: dok MPI)
JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo bersama istirnya yang juga sebagai Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo menghadiri kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah di Lapangan Blok S, Jalan Suryo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa (6/2/2024) ini.

Keduanya mensosialisasikan kertas suara pemilu, khususnya terhadap pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Berdasarkan pantauan, Hary Tanoe dan Liliana disambut hangat oleh warga yang sejak pagi tadi telah menunggu kehadiran keduanya. Warga pun berebut untuk bersalaman denganya dan berfoto selfie.

Dalam kesempatan tersebut, Hary Tanoe dan Liliana pun melakukan sosialisasi tentang kertas suara Pemilu 2024. Liliana yang juga sebagai Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 dari Partai Perindo dengan nomor urut 1 itu menyampaikan tentang Caleg dari Partai Perindo, Partai Perindo yang bernomor urut 16 sebagai peserta pemilu, hingga Capres-cawapres yang diusungnya, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Dalam kegiatan tersebut, hadir pula para Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 7 Jakarta Selatan dari Partai Perindo, yakni Caleg Ira Miranti Dewi dengan nomor urut 5, Caleg Rachmat Nurhadi dengan nomor urut 4, hingga Caleg Firda Anisa Putri atau Firda Habsy dengan nomor urut 7. Para caleg tersebut mendampingi Hary Tanoe dan Liliana dalam melakukan sosialisasi tersebut.

Ratusan warga sangat antusias menghadiri kegitan tersebut. Sebabnya, selain adanya bazar murah untuk warga, warga juga bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis di lokasi, mengingat Partai Perindo peduli dengan kesejahteraan dan kesehatan warga Indonesia.

(Awaludin)

      
