HOME NEWS NEWS

Ratusan Warga Koja Sambut Kedatangan Hary Tanoe dan Liliana dengan Hadrah

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |12:06 WIB
Ratusan Warga Koja Sambut Kedatangan Hary Tanoe dan Liliana dengan Hadrah
Hary Tanoe dan rombongan Partai Perindo (MPI)
A
A
A

JAKARTA – Ratusan warga Lagoa, Koja, Jakarta Utara menyambut kedatangan Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo.

Massa menyambut rombongan Hary Tanoe dengan iringan hadrah yang dibawa para remaja berbalut seragam hijau.

Dalam kesempatan itu, warga juga menghadiri Program Periksa Kesehatan Gratis dan Bazar Minyak Goreng Murah Partai Perindo.

Dalam kesempatan itu, Ketum Perindo Hary Tanoe dan Ketum Kartini Perindo juga melakukan sosialisasi pencoblosan yang baik dan benar.

“Ya sangat penting sekali untuk sosialisasi terutama kertas suara, banyak yang ikut ibu-ibu disini terutama juga bapak-bapak yang sudah tua, mereka suka nggak ngerti.. apa sih kertas suara kok ada 4,” ujar Liliana saat memberikan sosialisasi.

“Jadi kita sosialisasikan dan kita mengimbau kepada mereka supaya tidak golput karena kertas suara kita sangat berharga,” ungkap Liliana.

(Fahmi Firdaus )

      
Topik Artikel :
Pileg 2024 pemilu Partai Perindo
