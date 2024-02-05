Hary Tanoesoedibjo: Program Partai Perindo Sangat Pro Rakyat

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyambangi warga di Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Minggu (5/2/2024) sore.

Hary Tanoe menegaskan, program pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar minyak goreng murah, Partai Perindo hadir untuk melayani masyarakat.

“Partai Perindo hadir untuk melayani, melayani siapa? Melayani masyarakat, melayani rakyat,” kata Hary dalam kunjungannya untuk Kampanye Caleg di Koja, Jakarta Utara, Minggu (5/2/2024).

Adapun melayani masyarakat didasari Hary dari adanya yayasan sosial yang bernama MNC Peduli. Yayasan ini sudah 20 tahun berdiri untuk memberikan pengobatan hingga operasi ke lebih dari 1 juta orang.