Hary Tanoe: Saat Perindo Duduk di Parlemen, Saya Pastikan Mereka Akan Berjuang untuk Rakyat

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memastikan saat pihaknya duduk di kursi DPR RI dan DPRD DKI, akan selalu mengutamakan kebijakan yang pro rakyat.

"Nanti, saat Partai Perindo duduk di kursi DPR RI, DPRD DKI, saya bisa pastikan mereka akan berjuang untuk kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, itu pasti. Karena itu visi dan misi Partai Perindo," jelasnya ketika dalam acara Kampanye Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II yang digelar di i Lapangan Posyandu, Jl Pandan, RT.4/RW.9, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (6/2/2024).

Dalam kesempatan itu, Hary Tanoe juga menekankan bahwa tujuan Partai Perindo adalah untuk melayani masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan.

"Itulah kenapa ada Partai Perindo," imbuhnya.

Sebagai informasi, Partai Partai Perindo yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu juga menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi ratusan warga yang hadir ke lokasi.

"Saya pada saat ini berada di Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru bersama Bu Liliana, Caleg DPR RI Dapil 2 yg meliputi jaksel jakpus dan luar negeri Partai Perindo hadir untuk melakukan bakti sosial, seperti bazar murah yang meliputi beras dan minyak goreng. Ada juga pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma ini merupakan bagian daripada bagaimana Partai Perindo bisa melayani masyarakat," papar Hary Tanoe.

Salah satu warga yang bernama Siti Maryam mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan bazar murah serta pemeriksaan kesehatan secara gratis ini.

"Bagus, sangat bagus sekali. Soalnya harga sembako lagi mahal, sehingga dengan adanya kegiatan ini sangat bantu masyarakat," jelasnya kepada MNC Portal Indonesia ketika ditemui di lokasi.