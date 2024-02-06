Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 6 Februari: Pesawat Boeing 757 Jatuh Tewaskan 189 Orang

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |04:14 WIB
Peristiwa 6 Februari: Pesawat Boeing 757 Jatuh Tewaskan 189 Orang
Ilustrasi pesawat jatuh (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tanggal 6 Februari setiap tahunnya menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Di antaranya, kelahiran penyanyi reggae terkenal Bob Marley hingga tragedi Munchen 1958 yang menelan korban jiwa pemain Manchester United.

Seiring itu, Blizzard di New England pada tahun 1978 juga menciptakan catatan kelam. Berikut berbagai peristiwa yang terjadi pada 6 Februari sebagaimana dirangkum Okezone: 

1. Kelahiran Bob Marley (1945)

Pada tanggal 6 Februari 1945, dunia menyambut kelahiran Robert Nesta Marley, penyanyi, pencipta lagu, dan musisi reggae legendaris asal Jamaika. Marley, bersama The Wailers, membawa reggae ke panggung internasional. Meskipun meninggal pada usia 36 tahun karena kanker, warisan musiknya terus menginspirasi dan memengaruhi dunia.

2. Blizzard di New England (1978)

Halaman:
1 2
      
