Ganjar Soal Ada yang Bilang Jangan Pilih 03: Rakyat Tidak Bisa Diatur-atur!

BALIKPAPAN - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan terkait jangan pilih nomor 3. Ia menegaskan masih akan edukasi ke masyarakat tentang hak demokrasi.

“Rakyat tidak bisa lagi diatur-atur, rakyat punya hak demokrasinya, dan kebenaran itu selalu akan menemukan jalannya sendiri,” ungkap Ganjar saat kampanye akbar se-Kalimantan Timur di BSCC Dome, Balikpapan, Selasa (6/2/2024).

Adapun Ganjar kembali menyinggung tentang debat kemarin malam yang merupakan debat terakhir.

“Debat terakhir dari semua rangkaian panjang. Sebuah perjalanan dari kampanye yang insyaallah akan memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat akan tau, apa yang dipikirkan oleh calon pemimpinnya, bagaimana cara melaksanakan programnya, dan bagaiamana pengalaman serta komitmen itu diuji bersama-sama,” jelasnya.

“Maka, saya ingin menyampaikan terima kasih, tinggal minggu depan kita akan coblosan,” imbuh Ganjar.

Ganjar lantas bertanya, “Apakah Kalimantan Timur sudah siap?” Kemudian para masyarakat menjawab dengan lantang bahwa sudah siap.