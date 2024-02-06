Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar Pranowo Hadiri Kampanye Akbar Se-Kalimantan Timur

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |12:37 WIB
Ganjar Pranowo Hadiri Kampanye Akbar Se-Kalimantan Timur
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok TPN)
A
A
A

BALIKPAPAN - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri kampanye akbar se-Kalimantan Timur di BSCC Dome, Balikpapan, Selasa (6/2/2024).

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo tiba pukul 11.30 WITA dan langsung menyapa para warga dan relawan partai koalisi yang datang.

“Sudah lama saya ingin ke Kalimantan Timur, kembali,” seru Ganjar dengan sorak para relawan.

Kampanye Akbar Hajatan Rakyat Kalimantan Timur ini juga dimeriahkan Band Tipe-X, Lely Monsterga Dance, Renita Tutu, Via Arifin, dan Band asal Kota Balikpapan Edelweiss.

Kegiatan yang dipandu influencer Singeri, juga melibatkan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah itu.

Seusai berorasi politik, Ganjar akan makan siang sekaligus Shalat Dzuhur di Depot Terumbu Sultra di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement