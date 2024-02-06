Ganjar Pranowo Hadiri Kampanye Akbar Se-Kalimantan Timur

BALIKPAPAN - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri kampanye akbar se-Kalimantan Timur di BSCC Dome, Balikpapan, Selasa (6/2/2024).

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo tiba pukul 11.30 WITA dan langsung menyapa para warga dan relawan partai koalisi yang datang.

“Sudah lama saya ingin ke Kalimantan Timur, kembali,” seru Ganjar dengan sorak para relawan.

Kampanye Akbar Hajatan Rakyat Kalimantan Timur ini juga dimeriahkan Band Tipe-X, Lely Monsterga Dance, Renita Tutu, Via Arifin, dan Band asal Kota Balikpapan Edelweiss.

Kegiatan yang dipandu influencer Singeri, juga melibatkan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah itu.

Seusai berorasi politik, Ganjar akan makan siang sekaligus Shalat Dzuhur di Depot Terumbu Sultra di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.