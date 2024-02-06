Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Muntahkan Awan Abu, Status Gunung Marapi Masih Siaga!

Rus Akbar , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |18:45 WIB
Muntahkan Awan Abu, Status Gunung Marapi Masih Siaga!
Gunung Marapi (Foto: Ist/Rus Akbar)
A
A
A

PADANG - Sempat diam selama empat hari, Gunung Marapi yang terletak di Kabupaten Tanah Datar dan Agam kembali terjadi erupsi. Pada hari ini, erupsinya mencapai 1.000 meter, lebih besar dibanding beberapa hari lalu.

Berdasarkan data resmi dari Pos Pengamatan Gunungapi Marapi dari pukul 12.00 WIB siang tadi sampai pukul 18.00 WIB telah terjadi erupsi sebanyak dua kali, erupsi pertama terjadi pukul 15.28 WIB dengan tinggi kolom abu teramati lebih 800 meter di atas puncak (3.691 meter di atas permukaan laut).

“Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah selatan. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30.2 mm dan durasi sementara ini ± 28 detik,” tulis Petugas Pos Pengamatan Gunungapi Marapi, Teguh Purnomo, Selasa (6/2/2024).

Kemudian, pada pukul pukul 16.04 WIB erupsi kembali terjadi dengan tinggi kolom abu teramati 1.000 meter di atas puncak. “Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah tenggara. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30.5 mm dan durasi sementara ini 38 detik,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/340/3180991/marapi-HLgx_large.jpg
Gunung Marapi Erupsi, Warga Jangan Beraktivitas di Radius 3 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/340/3162159/gunung_marapi-qv1m_large.jpg
Gunung Marapi Kembali Bergolak, Kolom Abu Menjulang 1.600 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/340/3159330/gunung_marapi-m2zi_large.jpg
Gunung Marapi Meletus, Kolom Abu Capai 400 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/340/3157353/gunung_marapi-k6Q0_large.jpg
Gunung Marapi Meletus, Terdengar Dentuman Keras!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/340/3155666/marapi-6sne_large.jpg
Gunung Marapi Kembali Erupsi, Kolom Abu Capai 1.200 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/340/3155292/gunung_marapi-UP5B_large.jpg
Gunung Marapi Meletus Malam Ini, Masyarakat Waspada!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement