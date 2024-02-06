Muntahkan Awan Abu, Status Gunung Marapi Masih Siaga!

PADANG - Sempat diam selama empat hari, Gunung Marapi yang terletak di Kabupaten Tanah Datar dan Agam kembali terjadi erupsi. Pada hari ini, erupsinya mencapai 1.000 meter, lebih besar dibanding beberapa hari lalu.

Berdasarkan data resmi dari Pos Pengamatan Gunungapi Marapi dari pukul 12.00 WIB siang tadi sampai pukul 18.00 WIB telah terjadi erupsi sebanyak dua kali, erupsi pertama terjadi pukul 15.28 WIB dengan tinggi kolom abu teramati lebih 800 meter di atas puncak (3.691 meter di atas permukaan laut).

“Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah selatan. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30.2 mm dan durasi sementara ini ± 28 detik,” tulis Petugas Pos Pengamatan Gunungapi Marapi, Teguh Purnomo, Selasa (6/2/2024).

Kemudian, pada pukul pukul 16.04 WIB erupsi kembali terjadi dengan tinggi kolom abu teramati 1.000 meter di atas puncak. “Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah tenggara. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30.5 mm dan durasi sementara ini 38 detik,” katanya.