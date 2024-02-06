Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Gelar Istighosah, 20 Ribu Santri di Garut Doakan Ganjar Pranowo Jadi Presiden 2024

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |06:28 WIB
Gelar Istighosah, 20 Ribu Santri di Garut Doakan Ganjar Pranowo Jadi Presiden 2024
Ganjar Pranowo (Foto: TPN Ganjar-Mahfud)
A
A
A

GARUT - Lebih dari 20 ribu santri Pondok Pesantren Fauzan di Desa/Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat menggelar istighosah.

Acara tersebut digelar pada Senin malam (5/2/2024) dengan tujuan untuk mendoakan Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024.

Sebelum tiba di tempat acara, calon presiden (capres) nomor urut tiga itu tetap disambut hangat meski hawa dingin usai hujan tidak membuat semangat padam.

Para warga juga berebut berjabat tangan dengan Ganjar dan mengabadikan momen itu dengan kamera ponsel.

Tak hanya santri, malam itu juga dihadiri simpatisan seperti petani, seniman, dan lain sebagainya, bahkan dari luar Garut. Mereka tampak khusyuk mengikuti istigosah dan doa yang dipimpin KH Umar A’lam.

Pengasuh Ponpes Fauzan, KH Aceng Abdul Mujib mengatakan bahwa Ganjar adalah sosok pemimpin yang peduli terhadap guru ngaji. Itu dibuktikan saat menjadi Gubernur Jawa Tengah menerapkan program insentif untuk guru ngaji.

“Pernah iri, dan mau pindah ke Jawa Tengah karena beliau ini sosok yang peduli terhadap guru ngaji. Istilahnya Gubernur yang tahu diri,” ujar KH Aceng.

Namun, ia meyakini bahwa program itu akan dilaksanakan secara menyeluruh bagi guru ngaji se-Indonesia.

