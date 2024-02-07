Viral! Warga Lebak Banten Cekcok dengan Caleg Gegara Rekam saat Kampanye

LEBAK - Masyarakat Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dihebohkan oleh peristiwa oknum Caleg terlibat cekcok dengan masyarakat saat kampanye. Peristiwa yang dilaporkan terjadi di Kecamatan Wanasalam itu ramai di media sosial.

Dalam sebuah video yang diunggah akun Tiktok Musa Weliansyah mempertontonkan Caleg DPRD Banten berinisial AA tengah berkampanye di tengah-tengah masyarakat Lebak Selatan.

Di tengah sambutannya, AA berhenti kalau memergoki salah seorang warga yang merekam video dirinya saat kampanye. Sang perekam pun lantas adu mulut dengan Caleg tersebut.

"Setiap saya kampanye sekarang ada tim sukses yang video, ini nih ada video nih, awas nih siapa ini?, kamu siapa? Diundang siapa?" tanya Asep kepada sang perekam.

"Saya Jay warga sini, saya sebagai warga berhak ngerekam. Memang harus diundang kalau pengen liat calon pemimpin," timpal sang perekam.

BACA JUGA: Viral Muslimah Cantik Kaget Dengar Adzan Isya tapi Bernada Takbiran Lebaran

Dalam video itu juga dipertontonkan ketika keduanya cekcok hingga sang Caleg menyebut perekam video merupakan pembuat onar.

"Jadi kenapa saya nggaK boleh video bapak sebagai calon pemimpin," tanya perekam video yang mengaku warga sekitar.