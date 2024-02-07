Advertisement
HOME NEWS JATENG

Foto-Foto Keseruan Ganjar Hujan-hujanan Bareng Ribuan Relawan Magelang

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |21:50 WIB
Foto-Foto Keseruan Ganjar Hujan-hujanan Bareng Ribuan Relawan Magelang
Ganjar Pranowo hujan-hujanan bersama pendukungnya di Magelang (Foto: Istimewa)
MAGELANG - Hujan deras yang mengguyur Magelang tak menyurutkan semangat ribuan relawan Sahabat Ganjar. Mereka tetap gegap gempita menyambut kehadiran Capres 2024 nomor urut 3 Ganjar Pranowo, yang juga diusung oleh Partai Perindo, di Lapangan Bola Tamanagung di Tinggalarum, Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Rabu (7/2/2024).

Ganjar yang tiba di lokasi sekitar pukul 16.00 WIB itu langsung disambut dengan antusias. Ribuan relawan tak henti-hentinya meneriakkan nama Ganjar meski badan menggigil akibat kebasahan.

"Kalian enggak takut hujan ini, berani sama hujan?" kata Ganjar kepada pendukungnya.

"Berani. Demi pak Ganjar. Ganjar Presiden rakyat," jawab mereka kompak.

Ganjar hujan-hujanan di Magelang (Foto : MPI)

Ganjar pun memuji keberanian, kemeriahan dan antusiasme pendukungnya yang ada di Magelang. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mengajak kepada para pendukungnya untuk terus menggalang dukungan karena waktu pencoblosan tinggal menghitung hari.

"Hujan saja ramai terus, pasti ini relawan militan semuanya. Saya titip pesan, tetep jaga persatuan dan kesatuan. Jangan lupa coblos nomor berapa?" ujar Ganjar.

"Tiga!" jawab masyarakat.

Ganjar juga mengajak semua pendukungnya untuk kompak. Di tengah situasi panas menjelang pencoblosan, semua pendukung dan simpatisan Ganjar Mahfud harus merapatkan barisan.

Ganjar hujan-hujanan di Magelang (Foto : MPI)

"Yuk kita kompak semua. Pokoknya I Love you," tutur Ganjar dengan bahasa isyarat.

"I love you too pak Ganjar," jawab masyarakat dengan mengikuti gerakan tangan Ganjar.

Halaman:
1 2
      
