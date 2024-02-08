Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bazar Minyak Goreng Murah, Caleg Perindo Bantul : Perindo Hadir untuk Wong Cilik

Yohanes Demo , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |18:45 WIB
Bazar Minyak Goreng Murah, Caleg Perindo Bantul : Perindo Hadir untuk Wong Cilik
A
A
A

BANTUL - Bazar minyak goreng murah kembali digelar oleh Partai Perindo di Kabupaten Bantul pada Kamis (08/02/2024). Acara itu digelar oleh Partai Perindo bersama sejumlah caleg untuk membantu masyarakat.

Caleg DPRD DPRD Kabupaten Bantul Samuel Edy Robini mengatakan, kegiatan ini menjadi bukti bahwa Perindo merupakan partai yang peduli kepada masyarakat. Partai Perindo secara nyata hadir ditengah-tengah masyarakat.

"ini hanya pemicu supaya masyarakat punya semangat bahwa Perindo ini peduli dengan wong cilik," kata dia.

Sebetulnya, kata dia, selain bazar minyak goreng murah,. Partai Perindo telah hadir terlebih dahulu memberikan sejumlah pendampingan kepada pengusaha UMKM. Menurutnya, partai yang baik adalah partai yang secara langsung terlibat di dalam masyarakat.

"Perindo ingin melayani masyarakat," ucapnya.

