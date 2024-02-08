Hajatan Rakyat Banyuwangi, HT Singgung Pentingnya Pengalaman dan Rekam Jejak Memilih Pemimpin

JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo menyampaikan alasan mengapa warga Indonesia harus memilih pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud.

Hal ini disampaikannya saat memberikan orasi kebangsaan di hadapan puluhan ribu massa pendukung Ganjar-Mahfud dalam hajatan rakyat di lapangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Maron, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024).

“Kalau kita mendukung seseorang pasti ada sebabnya, kenapa pilih Ganjar-Mahfud, karena mereka yang terbaik,” ujar Hary dalam orasinya pada Hajatan Rakyat Banyuwangi Konser M3tal, 03 Menang Total.

Pria yang populer dipanggil HT itu mengatakan pula alasan kenapa Partai Perindo mengusung Ganjar-Mahfud. Ini karena Perindo percaya keduanya bisa membawa Indonesia lebih baik, dalam artian masyarakat yang belum sejahtera itu akan dipercepat kesejahteraannya.

“Ini penting sekali,” tegas HT.

HT mengungkapkan, kesejahteraan itu bukan hanya soal uang, tapi juga menyangkut kesehatan, sembako murah, pendidikan yang baik, serta menjunjung tinggi ahlak dan moral. Kesemuanya itu, kata dia, ada di dalam program Ganjar-Mahfud.

Ia pun menyebutkan seperti halnya kuliah gratis untuk anak prajurit dan Bhayangkara. Kemudian, ada bantuan untuk petani, nelayan, tamat sekolah langsung kerja.

“Tapi yang ingin saya sampaikan, membuat program kerja atau janji itu tidak sulit. Yang harus kita cari tahu dan harus kita yakini mampu tidak melaksanakannya, dan saya yakin Ganjar-Mahfud bisa,” papar HT.

Suami dari Ketua Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo itu menuturkan, kelebihan lain Ganjar-Mahfud jika dibandingkan paslon lain, keduanya memiliki pengalaman yang mumpuni dan rekam jejak yang baik. Ganjar, lanjut HT, pernah menjadi anggota DPR RI 10 tahun dan sebagai Gubernur Jawa Tengah juga 10 tahun.