Ganjar: Seringkali Rakyat Sakit Hati, Dikasih Amanah Bohong

BANYUWANGI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024.

Ganjar mengatakan, akan membawa amanah masyarakat agar tidak ada sakit hati. Ganjar mulanya mengatakan, dirinya sudah banyak berkeliling Indonesia untuk mendengar keluhan masyarakat, termasuk keluhan para seniman.

"Ada juga tadi keluhan dari seniman dan seniwati, sebagai anak muda yang peduli pada seni dan budaya bangsa, dalam debat terakhir kemarin disampaikan, maka pemerintah punya komitmen yang sangat tinggi untuk menjaga ketahanan budaya Indonesia," kata Ganjar dalam sambutannya di Hajatan Rakyat, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024).

Ganjar mengatakan, dalam menjaga ketahanan budaya, diperlukan sejumlah hal. Di antaranya, ialah etika dan perilaku yang baik.

“Apa ketahanan budayanya itu? Tindak tanduk perilakunya baik, apa itu? Etika yang baik, apa itu? Penghormatan kepada orang tua dan guru-guru kita, apa itu? Budi pekerti," ujarnya.

Ganjar pun berkomitmen untuk mempermudah dalam memberikan fasilitas kepada para pelaku seniman. Sebab, Ganjar mengaku tidak ingin mengecewakan amanah rakyat.

"Buat Ganjar-Mahfud tidak sulit, pemerintah atur, pemerintah fasilitas seniman dan budayawan yang langsung melaksanakannya, satset, itu yang bisa kita kerjakan," ujarnya.