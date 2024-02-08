Ganjar Ajak Pendukungnya Satukan Hati: Jika Diintimidasi, Lawan!

BANYUWANGI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajak para pendukungnya di Banyuwangi, Jawa Timur untuk berjanji menyatukan hati.

Dalam kampanye akbar ini, Ganjar meminta para pendukung untuk melawan jika terjadi intimidasi.

“Di Banyuwangi ini kita akan berjanji, di Banyuwangi ini kita akan menyatukan hati, dan di Banyuwangi ini kita akan memenangkan Pemilu 2024 nanti, siap?" kata Ganjar kata Ganjar dalam sambutannya di Hajatan Rakyat, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024).

“Yang sudah siap memenangkan di 14 Februari angkat salam metalnya, angkat salam metal tinggi-tinggi. Angkat salam metal tinggi-tinggi," sambung dia.

Ganjar lalu menyampaikan tiga pesan kepada para pendukungnya. Ia meminta para pendukungnya untuk mendekati dan mendengarkan suara rakyat.