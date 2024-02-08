Momen Ganjar Pranowo Turun dari Helikopter saat Tiba di Kampanye Akbar Banyuwangi

Ganjar Pranowo turun dari helikopter saat tiba di Hajatan Rakyat Banyuwangi (Foto: Tangkapan layar)

BANYUWANGI - Kedatangan Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo tiba di Hajatan Rakyat Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024) dikemas seakan dia tiba dengan cara terjun payung dari sebuah helikopter.

Tayangan itu diputar di videotron yang terpasang di panggung. Pendukung pasangan ini antusias ketika Ganjar naik ke atas panggung.

Selanjutnya, Ganjar kemudian hadir di atas panggung menggunakan jaket bomber hijau bertulis ‘sat set’ bersama Mahfud MD yang juga hadir di sana.

“Pak, aku padamu,” kata seorang pendukung berteriak ke Ganjar-Mahfud di atas panggung.

“Ya Allah, Pak Ganjar sampeyan (Anda) ganteng tenan,” sambung pendukung lain.

Ganjar-Mahfud kemudian membuka acara itu dengan mencium bendera merah putih. Lalu, dia sempat menyapa para pendukungnya.

“Apa kabar Banyuwangi,” tanya Ganjar sambil melambaikan tangannya.