Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Momen Ganjar Pranowo Turun dari Helikopter saat Tiba di Kampanye Akbar Banyuwangi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |18:03 WIB
Momen Ganjar Pranowo Turun dari Helikopter saat Tiba di Kampanye Akbar Banyuwangi
Ganjar Pranowo turun dari helikopter saat tiba di Hajatan Rakyat Banyuwangi (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

BANYUWANGI - Kedatangan Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo tiba di Hajatan Rakyat Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024) dikemas seakan dia tiba dengan cara terjun payung dari sebuah helikopter.

Tayangan itu diputar di videotron yang terpasang di panggung. Pendukung pasangan ini antusias ketika Ganjar naik ke atas panggung.

Selanjutnya, Ganjar kemudian hadir di atas panggung menggunakan jaket bomber hijau bertulis ‘sat set’ bersama Mahfud MD yang juga hadir di sana.

“Pak, aku padamu,” kata seorang pendukung berteriak ke Ganjar-Mahfud di atas panggung.

“Ya Allah, Pak Ganjar sampeyan (Anda) ganteng tenan,” sambung pendukung lain.

Ganjar-Mahfud kemudian membuka acara itu dengan mencium bendera merah putih. Lalu, dia sempat menyapa para pendukungnya.

“Apa kabar Banyuwangi,” tanya Ganjar sambil melambaikan tangannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement